Yabancı kontejanı Miguel Crespo’ya patladı! İşte yeni takımı...

RAYO VALLECANO'YA KİRALANDI

Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için de el sıkışıldı. Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.