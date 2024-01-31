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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:31 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:34

Yabancı kontejanı Miguel Crespo'ya patladı! İşte yeni takımı...

Yabancı kontejanı Miguel Crespo’ya patladı! İşte yeni takımı...

Kent ve Zajc ayrılmaya yanaşmayınca yabancı kontenjanında yer açmak için Portekizli futbolcuya Rayo Vallecano’nun yaptığı teklif kabul edildi. Portekizli oyuncu dün akşam İspanya'ya uçtu.

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak için yönetimin imdadına Miguel Crespo yetişti… Sarılacivertliler, performansından memnun olunmayan Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırmak istiyordu. İki oyuncu da kendilerine artık forma verilmeyeceği bilgisi iletilmesine rağmen veda etmeyi planlamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

RAYO VALLECANO'YA KİRALANDI

Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için de el sıkışıldı. Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.

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Yabancı kontejanı Miguel Crespo'ya patladı! İşte yeni takımı...
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