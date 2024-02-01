GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki ve Rıdvan için 48 saatlik bekleyiş

Sağ beki Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray, kiralık sol beki Angelino ile de yollarını ayırdı. Teknik direktör Okan Buruk ise son anlarda kazanılan Gaziantep FK maçından sonra, "Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Cuma gününe kadar bu transferleri yapmamız gerekiyor" demişti. 15-22 Şubat tarihlerinde Avrupa Ligi play-off'unda Sparta Prag ile karşılaşacak Cimbom, en geç yarın akşam 21 kişilik A Takım listesini UEFA'ya bildirmek zorunda.