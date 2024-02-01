GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Zeki ve Rıdvan için 48 saatlik bekleyiş

Sağ beki Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray, kiralık sol beki Angelino ile de yollarını ayırdı. Teknik direktör Okan Buruk ise son anlarda kazanılan Gaziantep FK maçından sonra, "Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Cuma gününe kadar bu transferleri yapmamız gerekiyor" demişti. 15-22 Şubat tarihlerinde Avrupa Ligi play-off'unda Sparta Prag ile karşılaşacak Cimbom, en geç yarın akşam 21 kişilik A Takım listesini UEFA'ya bildirmek zorunda.
BONSERVİS YOK, KİRALAMA VAR
Kadrosunda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan sarı-kırmızılıların bu takviyeleri gerçekleştirmek için 48 saati kaldı. Başakşehir'e kiraladığı Dubois'yı geri isteyen G.Saray, Rıdvan Yılmaz ve Zeki Çelik için mesai yapıyor. Ara transferde bonservis harcamaya yanaşmayan yönetim, milli oyuncuların kulüpleri Rangers ile Roma'yı ikna etmeye çalışıyor. Bu arada Zeki'ye Marsilya'nın da kanca attığı öğrenildi.