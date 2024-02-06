Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'ye Fred müjdesi!
Giriş Tarihi: 6.2.2024 13:05 Son Güncelleme: 6.2.2024 13:24

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi!

Fenerbahçe’ye Fred müjdesi!

Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Fred'in Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi hedefleniyor. Fred, 2 hafta daha bireysel antrenmanlarına devam edecek.

Fred'in çekilen ikinci MR'ında kasık kasındaki ödem tamamen iyileşti fakat aynı kas grubunun tendon yapışma yerindeki kas yırtığı hâla devam ediyor. Tendonla kas beraber yırtılmıştı. Yaklaşık bir hafta daha durum gözlemlenecek ve bugün koşu çalışmalarına başlayacak.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Brezilyalı orta saha, Trendyol Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Kadıköy'de oynanan Samsunspor maçında sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Fred, 87. dakikada yerini Krunic'e bırakmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye Fred müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA