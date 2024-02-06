Fenerbahçe’ye Fred müjdesi!

Fred'in çekilen ikinci MR'ında kasık kasındaki ödem tamamen iyileşti fakat aynı kas grubunun tendon yapışma yerindeki kas yırtığı hâla devam ediyor. Tendonla kas beraber yırtılmıştı. Yaklaşık bir hafta daha durum gözlemlenecek ve bugün koşu çalışmalarına başlayacak.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Brezilyalı orta saha, Trendyol Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Kadıköy'de oynanan Samsunspor maçında sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Fred, 87. dakikada yerini Krunic'e bırakmıştı.