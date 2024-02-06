Gremio taraftarından Aboubakar isyanı!

Brezilya ekibi Gremio'da Vincent Aboubakar isyanı patlak verdi. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızıAboubakar, Gremio taraftarlarını sinirlendirdi.
Gremio taraftarları, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimine ateş püskürdü.
"40 GÜNDÜR ABOUBAKAR'I BEKLİYORUZ"
Gremio taraftarı, yönetimlerine seslenerek "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.