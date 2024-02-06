Gremio taraftarından Aboubakar isyanı!

"40 GÜNDÜR ABOUBAKAR'I BEKLİYORUZ"

Gremio taraftarı, yönetimlerine seslenerek "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.