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Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:43

Gremio taraftarından Aboubakar isyanı!

Gremio taraftarından Aboubakar isyanı!

Brezilya ekibi Gremio taraftarı, Aboubakar'ı transfer edemeyen yönetime isyan etti. Gremio taraftarı, yönetimlerine seslenerek "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi." ifadelerini kullandılar.

Brezilya ekibi Gremio'da Vincent Aboubakar isyanı patlak verdi. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızıAboubakar, Gremio taraftarlarını sinirlendirdi.

Gremio taraftarları, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimine ateş püskürdü.

"40 GÜNDÜR ABOUBAKAR'I BEKLİYORUZ"

Gremio taraftarı, yönetimlerine seslenerek "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.

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Gremio taraftarından Aboubakar isyanı!
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