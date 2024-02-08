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Giriş Tarihi: 8.2.2024 21:27 Son Güncelleme: 8.2.2024 22:05

Galatasaray, yeni transferi Derrick KöhnTFF'ye bildirdi

Galatasaray, yeni transferi Derrick Köhn’ü TFF’ye bildirdi

Son dakika haberleri... Galatasaray, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Derrick Köhn'ün lisansını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'ün lisansı TFF'de listelendi.

Bramfeld, Hamburg ve Bayern Münih alyapılarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Willem'e transfer olarak A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

2022'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle Hannover'e imza atan Derrick Köhn, Alman takımında forma giydiği 56 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Gana asıllı Alman sol bek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Köhn'ün Hannover ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Galatasaray, yeni transferi Derrick Köhn'ü TFF'ye bildirdi
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