Galatasaray, yeni transferi Derrick Köhn’ü TFF’ye bildirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'ün lisansı TFF'de listelendi.

Bramfeld, Hamburg ve Bayern Münih alyapılarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Willem'e transfer olarak A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

2022'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle Hannover'e imza atan Derrick Köhn, Alman takımında forma giydiği 56 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Gana asıllı Alman sol bek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Köhn'ün Hannover ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.