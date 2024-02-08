Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı için biçilmiş kaftan!

Stryger Larsen ile yollarını ayıran Trabzonspor, yerini Belçika Milli Takımı'nın sağ beki Thomas Meunier ile doldurdu. 2020- 21'den beri Dortmund'da forma giyen oyuncunun eksi ve artılarını SABAH Spor mercek altına aldı. 1.91 cm boyundaki sağ bek, oynadığı süre boyunca savunmadaki becerisiyle adından söz ettirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurabilen, taktik disipline sadık kalacak ve bireysel performansın aksine takım oyununa katkı verecek profili için tam manasıyla biçilmiş kaftan. 32 yaşındaki futbolcu, Dortmund'da son 7 maça ilk 11'de başladı. Bunun sebebi ise as sağ bek Ryerson'un sakatlanması…



SIFIR HATAYLA DİKKATLİ OYNUYOR



Meunier, boy gösterdiği bu süreçte maç başına 42.1 isabetli pas (%82 başarı oranı) ile oynadı. Gole veya şuta neden olan bir hata yapmaması dikkat çekerken karşılaşma başına 3 atak engelledi. Belçikalı futbolcunun eksi yönü ise sık sakatlık yaşaması… Neredeyse her sezon problemle karşı karşıya kalan Meunier, bu sezon 12, geçen dönem 20 maç kaçırdı. 2021-22'de de 18 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. Belçika Milli Takımı'nda 62 mücadeleye çıktı ve 8 gol attı. Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.



İDMANA ÇIKTI KADROYA ALINDI



Dün Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıkan Meunier, Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edildi. 1.5 yıllık imza atan oyuncuya bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon da 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca 500 bin Euro da imza parası verilecek.