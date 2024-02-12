SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy’de Ertuğrul Taşkıran şov vardı

Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinde en dikkat çeken isimlerin başında, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran geldi. Fenerbahçe altyapısında ve A takımında uzun yıllar görev yapan 34 yaşındaki file bekçisi, dün ise Sarı-Lacivertlilerin 3 puan almasını engelledi.
Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 8 şutun 6'sını kurtarıp, yüzde 75'lik başarı oranı tutturdu. Ayrıca 2 ortayı da yakaladı. Süper Lig'de 22 müsabakada 29 gol yiyen Ertuğrul, 5 mücadelede kalesini gole kapattı. Dün özellikle 77. dakikada Krunic'in sert şutunu kurtarıp, ardından İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda da geçit vermemesi çok konuşuldu. Ertuğrul, Alanyaspor'a sezon başında bedelsiz şekilde transfer olmuştu.
KADIKÖY'DE TARTIŞILAN 3 POZİSYON
Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakasına tartışılan pozisyonlar damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında Turuncu-Yeşilliler, sarı kartı bulunan Cengiz Ünder için Balkovec'in kulağına darbesi sonrası kart bekledi. Ancak hakem Çağdaş Altay, sadece faul değerlendirmesinde bulundu.
Hakem Altay, Richard'ın ayağına sert giren Tadic'i de sarı kartla cezalandırdı. Alanyasporlular bu pozisyonda da kırmızı kart gösterilmesi yönünde itiraz etse de karar değişmedi.
İkinci yarının hemen başında ise bir serbest vuruş sonrası F.Bahçeli Djiku ile Alanyasporlu Augusto arasında ikili mücadele yaşandı. Djiku yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan izleme tavsiyesi gelmeyince karar geçerli sayıldı. Sosyal medyada da bu pozisyon tartışma konusu oldu.
DZEKO GOLÜ HATIRLADI
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, gol orucunu bozdu. 10 Ocak'ta Kadıköy'de oynanan ve 7-1 kazanılan Konya maçında hat-trick yapan Boşnak yıldız, sonrasında sessizliğe bürünmüştü. 5 maç sonra topu filelerle buluşturdu. Gol krallığında 17'ye ulaştı. Dzeko'yu 14 golle Pendik'ten Thiam, 13 golle G.Saray'dan Icardi takip ediyor.
FATİH TEKKE, FENERBAHÇE'YE KAYBETMİYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, şu ana kadar Fenerbahçe'ye karşı çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Tekke, üç karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. 2014-15 sezonunda Kayserispor'un başındayken oynanan maç 1-1 sonuçlanırken, 2022-23'te İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemdeki müsabaka 3-3 bitti. Ve son olarak dün akşamki mücadele 2-2 noktalandı.
İSTANBUL HAVASI AUGUSTO'YA ÇOK İYİ GELİYOR
Alanyaspor'un Angolalı sol kanat oyuncusu Augusto, bu sezon 3 gol-1 asiste ulaştı. 23 yaşındaki futbolcu, gollerinin 3'ünü de İstanbul deplasmanında (Pendik/F.Bahçe), asistini de yine bir İstanbul takımı olan Başakşehir'e karşı buldu.
ALITI'DEN HAKEME İSYAN
Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren 30 yaşındaki stoper, "Eğer biri bana gelip maçtan önce 1 puan deseydi, düşünmeden kabul ederdim. O yüzden 1 puan çok iyi. Ama hâlâ o penaltı pozisyonunun nasıl penaltı olduğuna inanamıyorum. Bence Tadic de kırmızı kart görmeliydi. Buna rağmen 1 puanla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.