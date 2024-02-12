SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy’de Ertuğrul Taşkıran şov vardı

FATİH TEKKE, FENERBAHÇE'YE KAYBETMİYOR

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, şu ana kadar Fenerbahçe'ye karşı çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Tekke, üç karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. 2014-15 sezonunda Kayserispor'un başındayken oynanan maç 1-1 sonuçlanırken, 2022-23'te İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemdeki müsabaka 3-3 bitti. Ve son olarak dün akşamki mücadele 2-2 noktalandı.

İSTANBUL HAVASI AUGUSTO'YA ÇOK İYİ GELİYOR

Alanyaspor'un Angolalı sol kanat oyuncusu Augusto, bu sezon 3 gol-1 asiste ulaştı. 23 yaşındaki futbolcu, gollerinin 3'ünü de İstanbul deplasmanında (Pendik/F.Bahçe), asistini de yine bir İstanbul takımı olan Başakşehir'e karşı buldu.

ALITI'DEN HAKEME İSYAN

Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren 30 yaşındaki stoper, "Eğer biri bana gelip maçtan önce 1 puan deseydi, düşünmeden kabul ederdim. O yüzden 1 puan çok iyi. Ama hâlâ o penaltı pozisyonunun nasıl penaltı olduğuna inanamıyorum. Bence Tadic de kırmızı kart görmeliydi. Buna rağmen 1 puanla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.