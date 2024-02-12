SON DAKİKA: Trabzonspor’un rakibi Hatayspor! Zorlu mücadelede 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Deswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

HATAYSPOR: Erce, Kamil, Kilama, Yılmaz, Cemali, Görkem, Mato, Fizzy, Carlos, Rivas, Hali

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.

HATAYSPOR, İLK YARIDA KONUK ETTİĞİ TRABZONSPOR'U 3-2 YENMİŞTİ

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.