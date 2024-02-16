FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan takıma moral aşısı

Alanya beraberliği ile zirveden inen Kanarya'da teknik patron İsmail Kartal, takımına moral aşılıyor. Deneyimli çalıştırıcı yol kazalarının normal olduğunu ancak sonrasında hemen ayağa kalkmanın önemine dikkat çekti.
Yeniden galibiyet serisini işaret eden Kartal, "Her maçı kazanırsak şampiyonuz. Daha önceki gibi bir seri yakalarsak kimse bizi tutamaz. Kalan 13 maçtan da 3 puan alabiliriz. Bunun için sizden konsantrasyon istiyorum"ifadelerini kullandı.
ÇAĞLAR VE DJIKU GÖREVE
Son maçta alınan 2-2'lik skor savunmaya yönelik eleştirilere neden olurken teknik heyet oyun şablonunu bozmayı düşünmüyor.
Çağlar Söyüncü-Djiku ikilisinin performansından memnun olan teknik patron İsmail Kartal, bu isimlerle maça başlayıp Bonucci kozunu da maçın gidişatına göre kullanmak istiyor. Çaykur Rize deplasmanında sağ bekte Osayi Samuel sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu olacak.