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Giriş Tarihi: 17.2.2024 16:13

Real Madrid, Mbappe ile birlikte Campos'u da alıyor

Real Madrid, Mbappe ile birlikte Campos’u da alıyor

PSG Futbol Danışmanı Luis Campos'un Kylian Mbappe'nin transferinin kesinleşmesiyle birlikte Real Madrid'de göreve başlayabileceği belirtildi.

PSG'den ayrılma kararı alan Kylian Mbappe'nin hangi takıma imza atacağı merak edilirken yeni bir iddia daha geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG Futbol Danışmanı Luis Campos, Kylian Mbappe'nin transferinin kesinleşmesiyle birlikte Real Madrid'de göreve başlayabilir.

Ayrıca Fransız basınına yansıyan bazı haberlerde ise iki büyük Avrupa kulübünün Luis Campos ile ilgilendiği ifade edildi. Portekizli futbol adamının da Fransız devinden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Luis Campos, Burak Elmas dönemi olan 2022 yılında Galatasaray'da da danışmanlık görevi yapmıştı.

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Real Madrid, Mbappe ile birlikte Campos'u da alıyor
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