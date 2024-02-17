Son dakika haberi: Sergen Yalçın’dan Antalyaspor için büyük fedakarlık! Büyük servetten vazgeçti...

Nuri Şahin'in Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un teknik heyetine katılması nedeniyle Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından, kırmızı beyazlı kulüp sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ın başına getirmişlerdi.

"VERDİĞİMİZ ÜCRETİN ÜÇ KATI TEKLİF ALMASINA RAĞMEN ANTALYASPOR'U TERCİH ETTİ"

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil yaptığı. "Sergen Yalçın bizim verdiğimiz ücretin üç katı teklif almasına rağmen Antalyaspor'u tercih etti." açıklamasıyla Sergen Yalçın'ın kırmızı beyazlı takımı çalıştırmak için yaptığı fedakarlığı açıkladı.

60 MİLYONLUK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ, 20 MİLYON TL'YE İMZA ATTI

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil'in bizim verdiğimiz 3 katı olan teklifi kabul etmedi dediği Sergen Yalçın, 2 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Antalyaspor'la sezon sonuna kadar 20 milyon TL'ye anlaşmıştı. Yalçın'ın Akdeniz ekibini çalıştırmak için başka bir kulüpten gelen 60 milyon TL'lik teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.