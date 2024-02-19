Son dakika: Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih
KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.
Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.