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Giriş Tarihi: 19.2.2024 18:41 Son Güncelleme: 19.2.2024 18:43

Son dakika: Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

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Son dakika: Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu...
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