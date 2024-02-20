SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da 2000 ruhu geri döndü

Futbolculuğu döneminde 4 sene üst üste lig şampiyonluğunu kazanan, bunu UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa ile taçlandıran Galatasaray'ın parçası olan Okan Buruk, teknik direktör olarak efsane takımın izinden gidiyor. Sarı-Kırmızılılar UEFA'yı kazandığı 1999-2000 sezonunda 26 haftada 66 puan toplarken, Buruk'ın Aslanları bu sezon aynı periyotta 69'a ulaştı. Yarıştığı tüm kulvarlarda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray; lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı son 10 resmi maçı kazandı.
BOEY'İN AYRILIĞINA RAĞMEN SARSILMADI
Bu sezon özelinde hedefi Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'nde final olarak belirleyen 50 yaşındaki Okan Buruk, "Bir adanmışlık var. İnancımız var. İyi bir takımız. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Avrupa'da başarıyı çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum. O başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'dan sonra Berkan Kutlu'dan da joker yaratan Buruk, forma verdiği her oyuncudan katkı almasını biliyor. Sacha Boey'in ayrılığı, sakat oyuncular ve cezalılara rağmen Galatasaray 2000'deki gibi içeride ve deplasmanda rakip tanımıyor.
İSTANBUL'DAN 5 MAÇ DIŞARI ÇIKMIYOR
Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, sıradaki 5 lig maçı için İstanbul dışına gitmeyecek. RAMS Park'ta Antalyaspor'la karşılaştıktan sonra Dolmabahçe'de Beşiktaş derbisine çıkacak sarı-kırmızılı takım, Rizespor'u ağırlayacak. Daha sonra Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray'ın ligde 5 maçlık periyotta son rakibi Aslantepe'de Hatayspor.
ZAHA'YA TAVİZ YOK
Afrika Kupası'ndan dönen Serge Aurier'in sakatlığı ve Kaan Ayhan'ın Sparta Prag rövanşına saklanması üzerine Ankaragücü maçında sağ bekte Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Barış'ın yerine hücum hattına geçen isim ise Zaha değil Tete oldu.
Forma adaletine önem veren Okan Buruk, antrenman performansını dikkate aldı ve Brezilyalı hücumcuyu ödüllendirdi. Tete de Ankara'da iyi futbolla hocasını haklı çıkardı. Zaha'yı yedek bırakmaya başlayan Buruk, Fildişi Sahilli yıldıza ayrıcalık göstermiyor. Önce Barış Alper, sonra Tete'ye forma vererek takıma "Hak eden oynar" mesajını aktarıyor.