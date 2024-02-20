SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da 2000 ruhu geri döndü

ZAHA'YA TAVİZ YOK

Afrika Kupası'ndan dönen Serge Aurier'in sakatlığı ve Kaan Ayhan'ın Sparta Prag rövanşına saklanması üzerine Ankaragücü maçında sağ bekte Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Barış'ın yerine hücum hattına geçen isim ise Zaha değil Tete oldu.

Forma adaletine önem veren Okan Buruk, antrenman performansını dikkate aldı ve Brezilyalı hücumcuyu ödüllendirdi. Tete de Ankara'da iyi futbolla hocasını haklı çıkardı. Zaha'yı yedek bırakmaya başlayan Buruk, Fildişi Sahilli yıldıza ayrıcalık göstermiyor. Önce Barış Alper, sonra Tete'ye forma vererek takıma "Hak eden oynar" mesajını aktarıyor.