Thomas Meunier’den Abdullah Avcı itirafı

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, transfer süreci ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Gol ve asist katkısından dolayı memnun olduğunu belirten Meunier, "Hep yaptığım şey beklentileri yüksek tutmak. Gol veya asist katkısını bu kadar yapabileceğimi beklemiyordum. Böyle destek verebilmek de ayrıca mutluluk veriyor. Çok iyi takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan yardım aldığımı söylebilirim. Pendikspor maçındaki ikinci golde bütün hareketlenmelerin, doğru koşuların olduğunu görebiliyorsunuz. Övülmesi gereken noktalardan biri de takımdaki disiplin ve adanmışlık. Geldiğimden beri yakaladığım başarıyı da buna bağlıyorum" dedi.
Kariyerine bir hücum oyuncusu olarak başladığını ancak sonrasında bek olarak oynamaya devam ettiğini belirten Belçikalı oyuncu, "Doğrusunu söylemek gerekirse içimde bir santrfor oyuncusu var. 24 yaşında oynarken beni bek olarak kullanmaya karar verdiler ve onlara da bunun için teşekkür etmeliyim. Böylece Paris Saint Germain'de, Borussia Dortmund'da ve Belçika Milli Takımı'nda oynadım. 24 yaşında bu değişimin yaşandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİGİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR"
Trabzonspor'a gelmeden önce Abdullah Avcı'yla yaptığı görüşmeyi aktaran Meunier, Süper Lig'le ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Meunier açıklamasında, "Ben buraya gelmeden önce hocamızla yaptığım görüşmede ikna olduğumu söyleyebilirim. Görüşmede gayet özgüvenli bir şekilde takımın neler yapabileceğini ve neler yapmak istediğini söyledi. 5 dakikada kararımı aldım diyebilirim. Hedefimizin en az üçüncülük olduğunu ve kupayı kazanmak istediğini söyledi. Türkiye Ligi gerçekten hak ettiği değeri görmüyor. Büyük liglerde oynadım ama bu ligler dışındaki ligler için Süper Lig'i örnek verebiliriz. Üst liglerle mücadele edebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Takıma ve şehre adaptasyonuyla ilgili soruyu yanıtlayan Belçikalı oyuncu, "Takımda birçok yabancı arkadaşımız var. Birçok dili konuşan arkadaşlarım var. Günlük olarak onlarla birlikte olduğumuzda adaptasyon daha kolay olabiliyor. Herkes bizim daha iyi olmamız için çalışıyor. Gittiğim her ülkede sürekli yardıma ihtiyaç duymamak ve oranın bir parçası olmak adına dil öğrenmeye çalışıyorum. Beklentimden çok iyi bir şehir gördüğümü söyleyebilirim. Antrenman tesislerimiz ve sahalarımız çok iyi ve profesyonel durumda. Buraya geldiğimde her şartın hazır olduğunu görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.
"İYİ TAKIMLAR DA KURULSA İŞLER İYİ GİTMEYEBİLİR"
Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemle ilgiliyse Meunier şunları söyledi, "Dortmund'da başarılı olabilmek kolay değil. Bayern Münih'e karşı mücadele ediyorsunuz. Her zaman iyi eşleşmeyi kuramayabiliyorsunuz. Bazen iyi takımlar da kurulsa işler iyi gitmeyebilir. Dortmund'da geçirdiğim günleri çok iyi hatırlayacağım. Bu işimizin bir parçası. İşler bazen istediğimiz gibi gitmez. Dortmund'da olan da buydu. İşlerin iyi gidebilmesi ve başarılı olabilmek adına. O günleri her zaman iyi hatırlayacağım."
Thomas Meunier sözlerini şöyle tamamladı:
"Tutkulu taraftarlarımızdan takım arkadaşlarım ilk günden bahsetmişti. Hayatımda durağanlığı seven biri değilim. Taraftarlarımızla maçlardaki bu tutkuyu ve değişimi görebilmek mutlu hissetiriyor. Dolu bir stadyumu görebilmek benim de en büyük isteğim. Umarım pazar günü böyle bir atmosferde oynayabiliriz. Maçlarda ve kupa maçlarında taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer oluşturduğunu biliyorum."
ALMAN BASINI: KORKUTUCU OLMAYA BAŞLADI
Bu arada Thomas Meunier'in başarılı performansı Alman basınında da yankı uyandırdı. Daha önce PSG ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Belçikalı savunmacı için "Korkutucu olmaya başladı" başlığı atıldı. 1.91 boyundaki yıldızın performansını öven Almanlar, "Taraftarın gönlünü kısa sürede fethetti. Beklentileri oldukça yükseltti" yorumu yaptı.