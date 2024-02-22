Thomas Meunier’den Abdullah Avcı itirafı

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, transfer süreci ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Gol ve asist katkısından dolayı memnun olduğunu belirten Meunier, "Hep yaptığım şey beklentileri yüksek tutmak. Gol veya asist katkısını bu kadar yapabileceğimi beklemiyordum. Böyle destek verebilmek de ayrıca mutluluk veriyor. Çok iyi takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan yardım aldığımı söylebilirim. Pendikspor maçındaki ikinci golde bütün hareketlenmelerin, doğru koşuların olduğunu görebiliyorsunuz. Övülmesi gereken noktalardan biri de takımdaki disiplin ve adanmışlık. Geldiğimden beri yakaladığım başarıyı da buna bağlıyorum" dedi.

Kariyerine bir hücum oyuncusu olarak başladığını ancak sonrasında bek olarak oynamaya devam ettiğini belirten Belçikalı oyuncu, "Doğrusunu söylemek gerekirse içimde bir santrfor oyuncusu var. 24 yaşında oynarken beni bek olarak kullanmaya karar verdiler ve onlara da bunun için teşekkür etmeliyim. Böylece Paris Saint Germain'de, Borussia Dortmund'da ve Belçika Milli Takımı'nda oynadım. 24 yaşında bu değişimin yaşandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.