A Milli Takım’da Can Uzun operasyonu

Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Can Uzun'un milli takım tercihi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye cephesi, Can'ı mart ayında EURO 2024 için yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil olması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Genç yaş kategorilerinde tercihini Türkiye'den yana kullanan 18'lik on numara, U-21 için gelen teklife olumlu yanıt vermemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, genç yıldız adayı ile temaslarına devam ediyor. Son dönemde Can'ın performansının artmasıyla birlikte Almanya Futbol Federasyonu'nun yetkilileri; genç oyuncunun ailesi ile temas kurdu. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Kenan Yıldız'ın çocukluk arkadaşı olan Can'ın vereceği karar bekleniyor.

U-17 Milli Takımımız ile 12 maça çıkan Uzun, bu kategoride 7 kez gol sevinci yaşadı. Genç yıldız, U-18 Milli Takımımız ile de 2 kez sahada yer aldı. Birçok Avrupa takımının radarında olan Can'ın sözleşmesi 2027'de bitiyor. 8 milyon euro piyasa değeri olan 10 numara, bu sezon 21 maçta 14 gol, 3 asist yaptı. (Akşam)