UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Sparta Prag’a elenmişti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 14.00'te başlayan kura çekimi Exxen'den canlı yayınlandı. İlk maçta 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ



Sparta Prag - Liverpool

Marsilya - Villarreal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Qarabağ - Bayer Leverkusen

İLK MAÇLAR 7 MART'TA

Son 16 turunda aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşemedi. Bu turda ilk maçlar 7 Mart, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak. Yarı final kuraları ise 15 Mart'ta çekilecek.