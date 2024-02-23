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Giriş Tarihi: 23.2.2024 13:46 Son Güncelleme: 23.2.2024 14:22

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Sparta Prag'a elenmişti

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Sparta Prag’a elenmişti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 14.00'te başlayan kura çekimi Exxen'den canlı yayınlandı. Galatasaray play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-1 yenilerek Sparta Prag'a elenmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 14.00'te başlayan kura çekimi Exxen'den canlı yayınlandı. İlk maçta 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

Sparta Prag - Liverpool
Marsilya - Villarreal
Roma - Brighton
Benfica - Rangers
Freiburg - West Ham United
Sporting - Atalanta
Milan - Slavia Prag
Qarabağ - Bayer Leverkusen

İLK MAÇLAR 7 MART'TA
Son 16 turunda aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşemedi. Bu turda ilk maçlar 7 Mart, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak. Yarı final kuraları ise 15 Mart'ta çekilecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Sparta Prag'a elenmişti
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