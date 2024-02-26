Sergen Yalçın: "Böyle maç yönetmesinler"

"TARİHİN EN İYİ GALATASARAY'I OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosuna karşı oynadık." değerlendirmesine katılmadığını söyledi.

Belözoğlu'nun açıklamasının hatırlatılması üzerine Yalçın, "Ben öyle düşünmüyorum. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Ancak bugünkü oyunda karşımızda öyle bir takım yoktu. Güç dengelerini 60'a 40 gördüm. Maçın ilk yarısında çok daha iyi oynadık, pozisyon bulduk." diye konuştu.

"GALATASARAY KÖTÜ DEĞİLDİ, BİZ İYİYDİK"

Sergen Yalçın, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı soyunma odasına mutlu girdiğini dile getirdi.

Yapılan bir analize yanıt veren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray kötü değildi, biz iyiydik. Seviyesi belli olan bir takımız. Söylediklerinizi yapabilseydik bugün 3. sırada olurduk veya şampiyonluğa oynardık. Oyuncu kalitemizin seviyesi, futbolcuların aldığı rakamlar belli. Anadolu takımlarının geneli böyle. Çok fazla şey beklemek yanlış olur, gerçekçiliğin dışına çıkar. Kendi kalitemize ve oyuncu grubumuza göre doğru oyunu oynayıp iyi mücadele ettik. Sadece sonucu alamadık. Bazen sonucu alamıyorsun ama başka şeyler kazanıyorsunuz. Oyuncular öz güvenini kazanıyor. Soyunma odasında çok mutlulardı. Kaybettiklerine üzülmediler çünkü oyunumuz çok güçlüydü. Geçen hafta berabere biten İstanbulspor maçından sonra hepimiz ağlayacaktık. Bugün kaybetmemize rağmen moraller bozuk değildi çünkü onlar da oynadıkları futbolun ne kadar güçlü olduğunun ve mücadele ettiklerinin farkında."