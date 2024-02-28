VAR: Hayır! Direkt eline geliyor

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen VAR: Özgür Yankaya

Orta hakem: Ali Şansalan VAR: Arda Kardeşler

Orta hakem: T.Kaan Numanoğlu VAR: Koray Gençerler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirdiği VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması dün ikinci kez gerçekleşti.İŞTE YAPILAN KONUŞMA…Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.Geliyorum abi.Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim, sonra açıklığını ve topun sekmesini… Acele etme, kararı teyit edelim.Ekrana geldim oynat.Temas anı bu.Tamam temas anını gördüm.Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada bir de hücum oyuncusu var.Hücum oyuncusu Çağlar, tamam. Teması gördüm, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?Hayır! Hayır! Direkt eline geliyor, direkt eline geliyor.Tamam kararım penaltı, kart yok.Penaltı, kart yok anlaşıldı.Kadir seni potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum.Evet abi.Önce temas noktasını gösteriyorum. Orta hakem: Tamam.Şimdi normal hızda oynatacağım.Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.Aynen ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.Tamam, tekrardan yakından oynatır mısın?Tamam yakından bir daha oynatıyorum.Yakından biraz yavaş. Ona emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor tamam teşekkür ederim. Kararım penaltı.Anlaşıldı tamam.GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİRAli, sana gol öncesi faul için inceleme öneriyorum. Önce topuğuna olan basma hareketi, ayağının ucuyla ekranda onu göreceksin.Evet topuğa teması net gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum. Bence bu dikkatsiz bir hareket. O yüzden sarı kart göstermiyorum.KARAGÜMRÜK-ALANYASPORTugay, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun aşil noktasına, aşil tendonuna doğru geliyor.: Evet oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağının tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kartla oyuna başlayacağız. Direkt serbest vuruş.