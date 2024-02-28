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Giriş Tarihi: 28.2.2024

VAR: Hayır! Direkt eline geliyor

ERHAN UZUNER
VAR: Hayır! Direkt eline geliyor

Orta hakem Cihan Aydın monitör başındayken “Kafasına çarpmıyor değil mi?” diye sordu. VAR’daki Erkan Engin de yüksek bir ses tonuyla “Hayır! Hayır!” yanıtını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirdiği VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması dün ikinci kez gerçekleşti. Süper Lig'de 27. haftanın en çok tartışılan pozisyonu olan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında sarı-lacivertlilerin 90+1. dakikada kazandığı penaltıda orta hakem Cihan Aydın ve VAR'daki Erkan Engin'in diyaloğu dikkat çekti. İŞTE YAPILAN KONUŞMA… VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı. Orta hakem: Geliyorum abi. VAR: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim, sonra açıklığını ve topun sekmesini… Acele etme, kararı teyit edelim.




'TEMAS ANINI GÖRDÜM'
Orta hakem: Ekrana geldim oynat. VAR: Temas anı bu. Orta hakem: Tamam temas anını gördüm. VAR: Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada bir de hücum oyuncusu var. Orta hakem: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam. Teması gördüm, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? VAR: Hayır! Hayır! Direkt eline geliyor, direkt eline geliyor. Orta hakem: Tamam kararım penaltı, kart yok. VAR: Penaltı, kart yok anlaşıldı.

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen VAR: Özgür Yankaya

'Biraz yavaş oynat'oynat emin olmalıyım'
VAR: Kadir seni potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum. Orta hakem: Evet abi. VAR: Önce temas noktasını gösteriyorum. Orta hakem: Tamam. VAR: Şimdi normal hızda oynatacağım. Orta hakem: Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.




VAR: Aynen ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor. Orta hakem: Tamam, tekrardan yakından oynatır mısın? VAR: Tamam yakından bir daha oynatıyorum. Orta hakem: Yakından biraz yavaş. Ona emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor tamam teşekkür ederim. Kararım penaltı. VAR: Anlaşıldı tamam.


Orta hakem: Ali Şansalan VAR: Arda Kardeşler

GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR
'Ayakkabısı da çıktı'
VAR: Ali, sana gol öncesi faul için inceleme öneriyorum. Önce topuğuna olan basma hareketi, ayağının ucuyla ekranda onu göreceksin.




Orta hakem: Evet topuğa teması net gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum. Bence bu dikkatsiz bir hareket. O yüzden sarı kart göstermiyorum.

Orta hakem: T.Kaan Numanoğlu VAR: Koray Gençerler

KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR
'Tendona basıyor'
VAR: Tugay, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun aşil noktasına, aşil tendonuna doğru geliyor.




Orta hakem: Evet oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağının tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kartla oyuna başlayacağız. Direkt serbest vuruş.
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VAR: Hayır! Direkt eline geliyor
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