VAR: Hayır! Direkt eline geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirdiği VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması dün ikinci kez gerçekleşti. Süper Lig'de 27. haftanın en çok tartışılan pozisyonu olan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında sarı-lacivertlilerin 90+1. dakikada kazandığı penaltıda orta hakem Cihan Aydın ve VAR'daki Erkan Engin'in diyaloğu dikkat çekti.
İŞTE YAPILAN KONUŞMA… VAR:
Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı. Orta hakem:
Geliyorum abi. VAR:
Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim, sonra açıklığını ve topun sekmesini… Acele etme, kararı teyit edelim.
'TEMAS ANINI GÖRDÜM'
Orta hakem:
Ekrana geldim oynat. VAR:
Temas anı bu. Orta hakem:
Tamam temas anını gördüm. VAR:
Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada bir de hücum oyuncusu var. Orta hakem:
Hücum oyuncusu Çağlar, tamam. Teması gördüm, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? VAR:
Hayır! Hayır! Direkt eline geliyor, direkt eline geliyor. Orta hakem:
Tamam kararım penaltı, kart yok. VAR:
Penaltı, kart yok anlaşıldı.
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen VAR: Özgür Yankaya
'Biraz yavaş oynat'oynat emin olmalıyım'
VAR:
Kadir seni potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum. Orta hakem:
Evet abi. VAR:
Önce temas noktasını gösteriyorum. Orta hakem: Tamam. VAR:
Şimdi normal hızda oynatacağım. Orta hakem:
Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
VAR:
Aynen ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor. Orta hakem:
Tamam, tekrardan yakından oynatır mısın? VAR:
Tamam yakından bir daha oynatıyorum. Orta hakem:
Yakından biraz yavaş. Ona emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor tamam teşekkür ederim. Kararım penaltı. VAR:
Anlaşıldı tamam.
Orta hakem: Ali Şansalan VAR: Arda Kardeşler
GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR
'Ayakkabısı da çıktı'
VAR:
Ali, sana gol öncesi faul için inceleme öneriyorum. Önce topuğuna olan basma hareketi, ayağının ucuyla ekranda onu göreceksin.
Orta hakem:
Evet topuğa teması net gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum. Bence bu dikkatsiz bir hareket. O yüzden sarı kart göstermiyorum.
Orta hakem: T.Kaan Numanoğlu VAR: Koray Gençerler
KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR
'Tendona basıyor'
VAR:
Tugay, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun aşil noktasına, aşil tendonuna doğru geliyor.
Orta hakem
: Evet oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağının tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kartla oyuna başlayacağız. Direkt serbest vuruş.