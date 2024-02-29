Cenk Tosun formunu buldu! Kartal’ın golcüsü çıkışa geçti...

EMEKTAR KAPTAN TAKIMI İPTEN ALDI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana A Takım'da forma giyen Necip Uysal, dün yine performansıyla takdir topladı. 33 yaşındaki kaptan, mücadelenin 84. dakikasında Konyaspor'dan Yunus Mallı'nın röveşatasında kaleye giden topu hamle yaparak çizgiden çıkardı. Aynı dakika içinde bir de atak kesti ve tribünlerin alkışını aldı.