Cenk Tosun formunu buldu! Kartal’ın golcüsü çıkışa geçti...

Ligde çıkışa geçen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek yarı final biletini aldı. Siyah-beyazlılarda 5 maç aradan sonra ilk 11'e dönen Salih Uçan perdeyi açtı. Cenk Tosun da şık kafa golüyle skoru belirledi. Kartal yarı finalde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile karşılaşacak.
TOSUN PAŞA TUTULMUYOR
Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'a Türkiye Kupası'nda büyük katkı verdi. 5. turda 4-0'lık Eyüpspor maçında 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, son 16 turunda Antalyaspor'a karşı 2-1 kazanılan müsabakada 1 asist yapmıştı.
Dün de ağları sarsarak klasını konuşturdu. Cenk ayrıca Kartal'ın 2'si kupa, 3'ü lig olmak üzere son 5 maçının 4'ünde toplam 2 gol-3 asistle skora etki etmeyi başardı.
PLAKETi ALDI KARŞILIĞINI VERDİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan'a, maç öncesi Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlıların 400. golünü (Eyüpspor maçında) attığı için plaket verildi. Sakatlığı sebebiyle 5 karşılaşmanın ardından ilk 11'de kendine yer bulan 30 yaşındaki orta saha, fileleri havalandırmayı başardı.
Bu sezon 31. mücadelesinde 4. golünü kaydeden Salih, devre arasında tedbir amaçlı oyundan alındı.
4 KARŞILAŞMA 3 FARKLI MEVKİ
Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla çıktığı 4. maçında üçüncü kez farklı bölgede oynadı. İlk mücadelesi olan Kayserispor deplasmanında sağ kanatta başlatılan Arnavut oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor ile ligde oynanan müsabakalarda 10 numarada sahaya sürüldü. 22 yaşındaki futbolcu dün ise sol kanatta değerlendirildi.
EMEKTAR KAPTAN TAKIMI İPTEN ALDI
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana A Takım'da forma giyen Necip Uysal, dün yine performansıyla takdir topladı. 33 yaşındaki kaptan, mücadelenin 84. dakikasında Konyaspor'dan Yunus Mallı'nın röveşatasında kaleye giden topu hamle yaparak çizgiden çıkardı. Aynı dakika içinde bir de atak kesti ve tribünlerin alkışını aldı.
TAKIM SAVUNMASI DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş'Ta takım savunmasının başarısı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı son 4 karşılaşmada (Kayserispor, Konyaspor, İstanbulspor ve kupada dün Konyaspor) kalesini gole kapattı. Ayrıca Santos yönetimindeki toplam 11 mücadelenin de 8'inde gol yemedi.