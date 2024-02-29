Fenerbahçe’de Krunic hüsranı! Crespo boşuna mı gitti?

30 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.6 pas arasıyla vasatı aşamazken, top çalma (1.3), topu geri alma (2.6), tehlike engelleme (0.1) karnelerinde mevkidaşına yetişemedi. Crespo, bu sezon F.Bahçe'de halefine 2.1 ile pas arasında fark atarken, top çalma (1.9), geri kazanma (3.9) ve tehlike engelleme (1.1) değerleriyle daha başarılıydı.



OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

2019'dan bu yana formasını giydiği Milan'dan zorunlu satın alma şartıyla kiralanan Rade Krunic'in 3.5 milyon Euro'luk opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'deki tek artısı bir asist yapması olan oyuncu, kariyeri boyunca tek şampiyonluğunu Milan'la 2021- 22'de yaşadı.