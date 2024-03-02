Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool 90+9'da galibiyeti kaptı
Giriş Tarihi: 2.3.2024 21:51

Liverpool 90+9'da galibiyeti kaptı

Liverpool 90+9’da galibiyeti kaptı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında son dakika golüyle 1-0 galip geldi.

The City Ground'da Nottingham Forest'a konuk olan Liverpool, 90+9. dakikada Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'in attığı golle galibiyete ulaştı.

Üst üste 4. galibiyetini alan "Kırmızılar", puanını 63 yaptı ve maç eksiği bulunan Manchester City ile arasındaki farkı 4'e çıkararak liderliğini korudu. Nottingham Forest ise 24 puanla 17. sırada yer aldı.

Brentford ile Chelsea'nin 2-2 berabere kaldığı haftada Newcastle United, Wolverhampton karşısında, Fulham da Brighton önünde 3-0 kazandı. Tottenham, Crystal Palace'ı, West Ham United ise Everton'ı 3-1'lik skorla geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool 90+9'da galibiyeti kaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA