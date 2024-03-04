6. büyük Süper Lig

Yeni yayın ihalesinin sonuçlanması ile birlikte Süper Lig de en pahalı ligler kategorisinde Avrupa'da6. basamağa yükseldi. İngiltere Premier Lig, yeni anlaşması ile birlikte her sezon için kulüplere ödenecek 1 milyar 900 milyon Euro (64 milyar 670 milyon TL) ile en yakın rakibi Almanya Bundesliga'nın (1.08 milyar Euro) uzak ara önünde yer alıyor. En pahalı 3. lig olan İspanya La Liga'yı (990 milyon Euro) ise Serie A (840 milyon Euro) takip ediyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında yer alan Fransa Ligue 1 ise 582 milyon Euro kulüplere ödeme yapıyor. Süper Lig, beIN Sports ile yapılan yeni anlaşma ile birlikte 168 milyon Euro yayın gelirine ulaştı. Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı.