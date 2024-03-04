Edin Dzeko’da yaş geçmiş ama iş geçmemiş!

37 yaşındaki futbolcu, takımın 2-0 kazandığı Hatayspor karşılaşmasındaki performansıyla da alkış aldı. Bu sezon ortaya koyduğu gezgin forvet rolünü Mersin'de oynanan maçta zirveye çıkardı.

90 dakika boyuncu 5 farklı mevkide görülen yıldız futbolcu bir de asist yaptı. Özellikle ilk 45 dakikadaki 2 gol ve 1 net pozisyonun hepsinin içindeydi. Kaptanlık bandını takan Dzeko bu sezon hiç idman kaçırmamasıyla da dikkat çekiyor.