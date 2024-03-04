Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edin Dzeko'da yaş geçmiş ama iş geçmemiş!
Giriş Tarihi: 4.3.2024 08:43 Son Güncelleme: 4.3.2024 08:48

Edin Dzeko'da yaş geçmiş ama iş geçmemiş!

Edin Dzeko’da yaş geçmiş ama iş geçmemiş!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki forveti Edin Dzeko, Hatay maçında 5 farklı mevkide kendini gösterdi ve asist yaptı. Yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Boşnak yıldız taraftarın da gönlünü kazandı.

Forma giydiği 33 maçta 22 gol-8 asiste imza atan, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 18 gol-5 asistle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor.

37 yaşındaki futbolcu, takımın 2-0 kazandığı Hatayspor karşılaşmasındaki performansıyla da alkış aldı. Bu sezon ortaya koyduğu gezgin forvet rolünü Mersin'de oynanan maçta zirveye çıkardı.

90 dakika boyuncu 5 farklı mevkide görülen yıldız futbolcu bir de asist yaptı. Özellikle ilk 45 dakikadaki 2 gol ve 1 net pozisyonun hepsinin içindeydi. Kaptanlık bandını takan Dzeko bu sezon hiç idman kaçırmamasıyla da dikkat çekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edin Dzeko'da yaş geçmiş ama iş geçmemiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA