Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor yenişemedi
Giriş Tarihi: 4.3.2024 16:51

Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor yenişemedi

AA
Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı. Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Gençlerbirliği 1 - 1 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor

Stat: Aktepe
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Kadir Beyaz

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Özgür Çek (Dk. 90+5 Yasin Güreler), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 83 Elias Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Amilton, Siliki (Dk. 66 Akabueze), Laura (Dk. 66 Kayode), Melih Bostan (Dk. 65 Oltan Karakullukçu)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, Adem Eren Kabak (Dk. 74 Cumali Bişi), İshak Çakmak (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Dening (Dk. 66 Enver Cenk Şahin) Yusuf Emre Gültekin (Dk. 66 Landel), Aldair (Dk. 74 Barış Ekincier), Paixao

Goller: Dk. 9 Dening (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 33 Diogo Özçakmak (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 33 Diogo Özçakmak, Dk. 38 Dening, Dk. 58 Barış Gök, Dk. 62 Adem Eren Kabak, Dk. 72 Enver Cenk Şahin, Dk. 87 İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 53 Ensar Kemaloğlu, Dk. 64 Laura, Dk. 73 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+4 Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği)

ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor yenişemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA