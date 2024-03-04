Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor yenişemedi

Stat: Aktepe
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Kadir Beyaz
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Özgür Çek (Dk. 90+5 Yasin Güreler), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 83 Elias Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Amilton, Siliki (Dk. 66 Akabueze), Laura (Dk. 66 Kayode), Melih Bostan (Dk. 65 Oltan Karakullukçu)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, Adem Eren Kabak (Dk. 74 Cumali Bişi), İshak Çakmak (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Dening (Dk. 66 Enver Cenk Şahin) Yusuf Emre Gültekin (Dk. 66 Landel), Aldair (Dk. 74 Barış Ekincier), Paixao
Goller: Dk. 9 Dening (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 33 Diogo Özçakmak (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 33 Diogo Özçakmak, Dk. 38 Dening, Dk. 58 Barış Gök, Dk. 62 Adem Eren Kabak, Dk. 72 Enver Cenk Şahin, Dk. 87 İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 53 Ensar Kemaloğlu, Dk. 64 Laura, Dk. 73 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+4 Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği)