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Giriş Tarihi: 5.3.2024

Kalbinin sesi ‘Türkiye’ dedi

Kalbinin sesi ‘Türkiye’ dedi

Almanya doğumlu olan 18 yaşındaki futbolcu Can Uzun, milli takım kararını Ay-Yıldız’dan yana kullandı

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de forma giyen 10 numara pozisyonundaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını, "Kalbimin sesini dinledim" paylaşımı ile duyurdu. Hem Alman futbolunun efsanesi Rudi Völler hem de A Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un kendisiyle yaptığı görüşmeden gurur duyduğunu belirten 18 yaşındaki futbolcu, "Völler'in de bana tavsiye ettiği gibi kalbimin sesini dinledim. Kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi" dedi.




KENAN YILDIZ'LA BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR
Kendisi gibi Regensburg doğumlu olan Kenan Yıldız'la çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Can, "Regensburg'da futbol sahasında o kadar çok gün geçirdik ama hiç kulüpte birlikte oynamadık. Şimdi nihayet Türk Milli Takımı'yla bunu telafi edebileceğiz. Elbette büyük planlarımız var. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'de gerçekleşecek ve biz olağanüstü yeteneklere sahip güçlü bir jenerasyonuz. 2032'ye kadar her turnuva benim için mükemmel bir hazırlık. Hamit Altıntop ve Montella, Nürnberg'de iyi performans sergilemeye devam edersem EURO 2024'e dahil olacağımı açıkça söyledi" şeklinde konuştu.




1 GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Bu karar çok şey değiştirir
Rahmetli Beckenbauer, Almanya'da yetişen Türk çocuklarının Türk Milli Takımı'nı seçmemeleri için pasaport engelini koymuş ve şöyle demişti; Ya Türk olacaksınız ya Alman... Almanların elinden kaptığımız çocuklarımızı Milli Takım'da oynatma şansını yarattık. Maalesef İlkay Gündoğan, Emre Can, Mesut Özil ve Kerem Demirbay, Türkiye'yi seçmediler. Şimdi Türklük kazandı. Kuntz döneminde tespit edilen Almanya'daki yetenekli Türk oyuncular birer birer ülkemize geldi. Montella da Kuntz gibi aynı yoldan yürüyor ve Türk oyunculara Milli Takım'ın kapılarını açıyor. Rudi Völler'in ısrarla Alman Milli Takımı'nı seçmesi konusunda baskı yaptığı Can Uzun, ülkeye olan bağlılığını öne çıkararak Ay-Yıldızlı formayı giymeyi tercih etti. Can'ın bu kararının, Almanya'da yaşayan birçok yetenekli Türk oyuncunun rotasını Türk Milli Takımı'na çevireceğine inanıyorum. Can'ın kararından dolayı da kutluyorum.
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Kalbinin sesi ‘Türkiye’ dedi
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