Kalbinin sesi ‘Türkiye’ dedi

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de forma giyen 10 numara pozisyonundaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını, "Kalbimin sesini dinledim"
paylaşımı ile duyurdu. Hem Alman futbolunun efsanesi Rudi Völler hem de A Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un kendisiyle yaptığı görüşmeden gurur duyduğunu belirten 18 yaşındaki futbolcu, "Völler'in de bana tavsiye ettiği gibi kalbimin sesini dinledim. Kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi"
dedi.
KENAN YILDIZ'LA BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR
Kendisi gibi Regensburg doğumlu olan Kenan Yıldız'la çocukluk arkadaşı olduğunu belirten
Can, "Regensburg'da
futbol sahasında o kadar çok
gün geçirdik ama hiç kulüpte
birlikte oynamadık. Şimdi
nihayet Türk
Milli Takımı'yla
bunu telafi
edebileceğiz.
Elbette büyük
planlarımız
var. 2032 Avrupa
Futbol Şampiyonası,
Türkiye'de
gerçekleşecek
ve biz olağanüstü yeteneklere
sahip güçlü bir jenerasyonuz. 2032'ye kadar her turnuva benim için mükemmel bir hazırlık.
Hamit Altıntop
ve Montella, Nürnberg'de
iyi performans
sergilemeye devam
edersem EURO
2024'e dahil
olacağımı açıkça
söyledi" şeklinde
konuştu.
1 GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Bu karar çok şey değiştirir
Rahmetli
Beckenbauer, Almanya'da yetişen Türk çocuklarının Türk Milli Takımı'nı seçmemeleri için pasaport engelini koymuş ve şöyle demişti; Ya Türk olacaksınız ya Alman... Almanların elinden kaptığımız çocuklarımızı Milli Takım'da oynatma şansını yarattık. Maalesef İlkay Gündoğan, Emre Can, Mesut Özil ve Kerem Demirbay, Türkiye'yi seçmediler. Şimdi Türklük kazandı.
Kuntz döneminde tespit edilen Almanya'daki yetenekli Türk oyuncular birer birer ülkemize geldi. Montella da Kuntz gibi aynı yoldan yürüyor ve Türk oyunculara Milli Takım'ın kapılarını açıyor. Rudi Völler'in ısrarla Alman Milli Takımı'nı seçmesi konusunda baskı yaptığı Can Uzun, ülkeye olan bağlılığını öne çıkararak Ay-Yıldızlı formayı giymeyi tercih etti. Can'ın bu kararının, Almanya'da yaşayan birçok yetenekli Türk oyuncunun rotasını Türk Milli Takımı'na çevireceğine inanıyorum.
Can'ın kararından dolayı da kutluyorum.