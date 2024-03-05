Kalbinin sesi ‘Türkiye’ dedi

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de forma giyen 10 numara pozisyonundaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını,paylaşımı ile duyurdu. Hem Alman futbolunun efsanesi Rudi Völler hem de A Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un kendisiyle yaptığı görüşmeden gurur duyduğunu belirten 18 yaşındaki futbolcu,dedi.Can, "Regensburg'dafutbol sahasında o kadar çokgün geçirdik ama hiç kulüptebirlikte oynamadık. Şimdinihayet TürkMilli Takımı'ylabunu telafiedebileceğiz.Elbette büyükplanlarımızvar. 2032 AvrupaFutbol Şampiyonası,Türkiye'degerçekleşecekve biz olağanüstü yetenekleresahip güçlü bir jenerasyonuz.Hamit Altıntopve Montella, Nürnberg'deiyi performanssergilemeye devamedersem EURO2024'e dahilolacağımı açıkçasöyledi" şeklindekonuştu.Beckenbauer, Almanya'da yetişen Türk çocuklarının Türk Milli Takımı'nı seçmemeleri için pasaport engelini koymuş ve şöyle demişti; Ya Türk olacaksınız ya Alman... Almanların elinden kaptığımız çocuklarımızı Milli Takım'da oynatma şansını yarattık. MaalesefKuntz döneminde tespit edilen Almanya'daki yetenekli Türk oyuncular birer birer ülkemize geldi. Montella da Kuntz gibi aynı yoldan yürüyor ve Türk oyunculara Milli Takım'ın kapılarını açıyor. Rudi Völler'in ısrarla Alman Milli Takımı'nı seçmesi konusunda baskı yaptığı Can Uzun, ülkeye olan bağlılığını öne çıkararak Ay-Yıldızlı formayı giymeyi tercih etti.Can'ın kararından dolayı da kutluyorum.