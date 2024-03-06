Kerem Aktürkoğlu’nun trafikte yolunu kesen şüpheliler yakalandı

Şüphelilerden M.K.'nin daha önceden huzur bozmak, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli S.T.'nin ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli A.O.'nun ise daha önceden taksirle adam öldürmek, uyuşturucu bulundurmak, görev yaptırmaya engel olmak, hırsızlık suçlarından 7 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheli K.D.'nin ise tehdit suçundan bir kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüpheliler olay sırasında karşılıklı hakaret olayının yaşandığını, ardından olay yerinden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.