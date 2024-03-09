Alanyaspor, Sivasspor engelini 2 golle geçti! Rey Manaj atmaya devam ediyor...

MANAJ'DAN MÜTHİŞ GOL

Sivasspor, bu sezon parlayan golcüsü Rey Manaj'ın 64. dakikada frikikten attığı müthiş golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın skorunu ise, 79. dakikada Alanyaspor'un genç oyuncusu Oğuz Aydın belirledi ve Fatih Tekke'nin öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MANAJ BU SEZON 19. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Alanyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.

ALANYASPOR ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u geçen Alanyaspor bu maçı da kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan ceza sahası içerisine giren Manaj'ın sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan içeriye doğru giren Uğur penaltı noktasında Manaj'ı gördü. Manaj'ın sol ayağıyla çektiği şut auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

GOL! 49'uncu dakikada Hadergjonaj'in sağ kanattan ortasında ceza içinde bulunan Ahmed Hassan, topun gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti. 0-1

GOL! 64'üncü dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert vuruşunda top ağalara gitti. 1-1

GOL! 79'uncu dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

88'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta N'jie ceza sahası dışında İbrahim'i gördü. İbrahim'in sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çıkardı.

Karşılaşma 2-1 Alanyaspor galibiyeti ile tamamlandı.

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Charisis, Caktas, Emrah Başaran, Koita, Manaj

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan