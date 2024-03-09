Aziz Yıldırım: Ayrışma kulübe zarar verir

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi'nin açılışında sarı-lacivertli camiaya birlik ve beraberlik mesajları verdi. Dernek yönetimiyle arasında gönül bağı olduğunu ve yurt dışı seyahatinden dönerek açılışa katıldığını belirten Aziz Yıldırım, 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Ayrışma yapılmaması lazım. Ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz, bugün görmezsiniz bir şey. İleride 5-10 sene sonra bunları görürsünüz.

Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Tek şeyimiz var Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısını da hepimiz isteyeceğiz. Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse 'Onlar yok ben varım' bilmem ne derse onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin başarısı mutluluğu hepimizindir. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz. Biz çünkü taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz. Ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder. Biz taraftarız şu anda. Biz Fenerbahçe'nin başarısını isteriz" dedi.

"FENERBAHÇE TOPLUMDA LİDER BİR CAMİADIR"

"Fenerbahçe kazanmalı" mesajı veren Aziz Yıldırım, "Bugün o hakem onu yaptı, bunu yaptı filan. Fenerbahçe'nin kuruluşundan beri bunlar var. Kurtuluş Savaşı'ndan beri. 1930'ları iyi inceleyin. Kulüp kapanma noktasına getirilmiş. Fenerbahçe tarihinde hep bunlar var. Çünkü Fenerbahçe toplumda lider olan bir camiadır. Bu camia lider olduğu zaman buna karşı onu yıpratmak, onu yok etmek isteyenler de olacaktır tabii. Onun için hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Bu derneği açanlara, burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir konudur. İnşallah genişletip büyütecekler. Buradaki insanları toplayacaklar ve onları da kulübe üye yapacaklar" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN TEK SORUNU BAŞARI"

Kulüpte üye sayısının önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bakın 1 milyon üye çok önemlidir. İleride anlatacağım, konuşmalar yapacağım. Ama bugün değil. Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu. Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı. Bu başarı da şu an şampiyon olabilme şansımız var, Konferans Ligi'ni alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım. Ondan sonra kavgayı yaparız. Kavga kolay şey, bizim için çok kolay. Onun için herkesi birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Bugün de onun için geldim. Herkes birleşsin. Bütün Fenerbahçeliler bir araya gelsin. Bizim kızgınlıklarımız, kırgınlıklarımız olabilir ama bunlar Fenerbahçeli olmamızın önüne geçmemeli. Biz Fenerbahçeliyiz. Başarısını isteriz, başarılı olmalı da. Bunun için de destek gerekiyorsa yaparız. Bu destek bağırıp çağırıp olmaz, duruşla olur" dedi.

"ÇOCUKLAR FENERBAHÇELİ OLMUYOR"

Kızıyla ilgili yaşadığı bir anıyı da anlatan Aziz Yıldırım, "10 yaşında kızım var, evde oturuyoruz yazın. Fenerbahçe maçı var, televizyon açık. Biz terasta arkadaşlar gelmiş sohbet ediyoruz. O da salıncakta sallanıyor. Geliyor maç kaç kaç diye soruyor, 1-0 galibiz diyoruz. Bakmıyorsa galibiz. Tamam gidiyor neşeli. Sonra gidiyor içeriye bakıyor televizyona 0-1 yazıyor, mağlup yani Fenerbahçe. Geliyor diyor ki baba 1-0 galibiz dedin orada 0-1 yazıyor mağlup gözüküyor. Televizyon yalan yazıyor diyorsun. Bunları yaşamak istemiyoruz. Bizim çocuklarımız hepimizin. Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber gerekirse mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.