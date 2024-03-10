Beşiktaş’ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yarın saat 20.30'da Gaziantep ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu da belli oldu. Kart cezalısı olan Omar Colley'in yanı sıra Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede yer almadı."Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy"