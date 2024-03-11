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Giriş Tarihi: 11.3.2024 22:57

Manisa FK, 3 golle Ümraniyespor'u yendi

İHA
Manisa FK, 3 golle Ümraniyespor’u yendi

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti.

4. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içerisine giren Onur Ayık'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

9. dakikada sol kanattan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrecan'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top az farkla dışarıya çıktı.

12. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu önüne alan Mohamed Ofkir'in ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Rroca'nın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Topalli'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

56. dakikada Ümraniyespor'da Emrecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği top kaleci Erhan'da kaldı.

73. dakikada Emre'nin sol kanattan yerden pasında ceza sahası içerisinde Saponjic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada Uğur Kaan'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde dokunan Emre Demir, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

85. dakikada Diallo'nun sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza yayının içinde gelişine vuran Oğuz'un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

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Manisa FK, 3 golle Ümraniyespor'u yendi
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