SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a 1 iyi, 2 kötü haber

Galatasaray'da sakat futbolcularla ilgili son durum belli oldu. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında yine olmayacak.
Sakatlığı bulunan bir başka isim Kaan Ayhan'ın ise pazar günkü karşılaşmada görev alabileceği bildirildi. Tedavisi tamamlayan Serge Aurier'in ise riske edilmeyip milli maç arasından sonra forma giyeceği öğrenildi.
AZMETTİ, ÇALIŞTI, KAZANDI
Sezona tutuk başlayan Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi gerçekleştikten sonra yedek kalmıştı. Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın arkasında 4. stoper konumuna düşen Danimarkalı stoper, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyordu.
Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı. Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.