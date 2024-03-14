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Giriş Tarihi: 14.3.2024 11:33

Lionel Messi yine boş geçmedi! Harika performans....

Lionel Messi yine boş geçmedi! Harika performans....

MLS ekibi Inter Miami'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, son haftalarda yükselen formunu dün gece oynadıkları Nashville maçında da sürdürdü.

CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu rövanş maçında Nashville'i ağırlayan Inter Miami, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Inter Miami, bu galibiyetle birlikte çeyrek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmada ev sahibinin iki yıldız ismi Messi ve Suarez gösterdikleri performans ile öne çıktı. Barcelona yıllarında Avrupa futboluna damga vuran bu ikili, Nashville karşısında toplamda 2 gol 2 asist yaparak galibiyeti getiren isimler oldu.

Arjantinli süper yıldız, böylelikle son 5 maçında, 5 gol atıp 2 de asist yaparak 7 gole doğrudan etki etmiş oldu.

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Lionel Messi yine boş geçmedi! Harika performans....
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