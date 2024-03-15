A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy’a müjde...

4 İSİM İLK KEZ KADRODA YER ALDI

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, 1. FC Nürnberg'den Can Uzun, AFC Ajax'dan Ahmetcan Kaplan ve Başakşehir'den Muhammed Şengezer ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;

KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Ugurcan Çakır

DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı