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Giriş Tarihi: 15.3.2024 14:39 Son Güncelleme: 15.3.2024 15:30

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy'a müjde...

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy’a müjde...

A Millî Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella, 4 oyuncuyu ilk kez milli takıma davet etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ve 26 Mart Salı günü Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunu açıkladı.

4 İSİM İLK KEZ KADRODA YER ALDI

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, 1. FC Nürnberg'den Can Uzun, AFC Ajax'dan Ahmetcan Kaplan ve Başakşehir'den Muhammed Şengezer ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;

KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Ugurcan Çakır

DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy'a müjde...
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