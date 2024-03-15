Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Szymanski derbisi!

Yunan basını, futbol kariyerine AEK'da devam eden Polonyalı ön libero Damian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Sportime'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yakından ilgileniyor. Futbol kariyerine 291 maça çıkan Szymanski, 23 gol atarken, 23 de asist yaptı. 1.85 boyundaki futbolcuya 3.5 milyon Euro değer biçiliyor. Kontratı 2027 yılında bitecek olan Polonyalı, stoper hattında da görev alabiliyor.

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Damian Szymanski'nin asıl mevkii ön libero. Polonyalı oyuncu bu bölgenin dışında merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de görev yapabiliyor. Szymanski, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi. Profesyonel kulüp kariyerinde 291 resmi maça çıkan Damian Szymanski, bu periyotta rakip fileleri 23 kez havalandırırken, 23 de asist yaptı ve toplamda 46 gole doğrudan katkı sağladı. Polonyalı oyuncu 148 maçta formasını giydiği Atina'da 10 gol attı, 9 da gol pası verdi. (Sporx)