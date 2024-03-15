Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Al Musrati şoku!

Beşiktaş'ın antrenmanı Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

AL MUSRATI YOK!

Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda Al Musrati'den kötü haber geldi.

Öte yandan, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.