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Giriş Tarihi: 15.3.2024 20:58

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Al Musrati şoku!

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Al Musrati şoku!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati maç kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş'ın antrenmanı Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

AL MUSRATI YOK!

Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda Al Musrati'den kötü haber geldi.

Öte yandan, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Al Musrati şoku!
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