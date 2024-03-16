Fernando Santos'tan istifa açıklaması! "Aklımın ucundan geçmiyor"

"İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCE AKLIMIN UCUNDAN GEÇMİYOR"

Kariyerinde daha zor durumlarda da çalıştığını aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yaymaya çalışacağız. Maç kaybettiğin zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

İlk yarı iyi oynamadıklarını anlatan Santos, "Ben oyuncularımı asla eleştirmem. Onların performanslarıyla ilgili asla ağzımdan bir şey çıkmaz. Onlara güveniyorum, onlarla ilerlemek zorundayız. Geçen maça bakacak olursak agresif değildik, ağır oynadık ama bugün bence iyi bir futbol oynadık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştı. Bugün 3-2'yi bulsaydık şu anki düşünceler farklı olacaktı. 3-2'yi bulacağımız bir maçtı da. Onu hak ettik, gereken her şeyi yaptık. Oyuncularımla beraber bu seneki iki hedefimizi başaracağız" şeklinde konuştu.