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Giriş Tarihi: 19.3.2024 01:06

Real Madrid'den Alejandro Garnacho kanca!

Real Madrid’den Alejandro Garnacho kanca!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez yeni hedefini Alejandro Garnacho olarak belirledi.

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in yeni belirlediği hedef belli oldu.

HEDEF MANCHESTER UNITED'IN YILDIZI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid bu sezon Manchester United ile harikalar yaratan Alejandro Garnacho için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Madrid'in yaklaşık 12 aydır 19 yaşındaki Arjantinli yıldızı izlediği ve sezon sonunda ciddi bir teklif yapacağı da söylendi.

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maça çıkan Alejandro Garnacho bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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Real Madrid'den Alejandro Garnacho kanca!
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