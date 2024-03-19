Dursun Özbek’ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! Süper Kupa sözleri...

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. Yaklaşık 4-5 ay önce yaşandı. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, ortak kişi beni ziyaret etti ve Türk futbolundaki bu gergin ortamın ortadan kalkması için bana çağrıda bulundu. Bu görüşmeyi yapabileceğimizi söyledi. Ben ve Ali Bey bu görüşmeyi kabul ettik. Daha sonrasında Ali Bey, bir açıklamaya istinaden bu görüşmeyi iptal etti. Keşke o gün görüşebilseydik, keşke bu noktalara gelmeseydik."

"Vuku bulan olaylar, detaylı bir şekilde incelenmeli. Adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırmanın yapılması gerekli. Her seferinde halının altına süpürdüğümüz olaylar, bizleri bugüne hazırlamıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak şunun peşindeyiz; sporun yeşil sahalarda, parkelerde kalmasını ve dışarı taşarak polemiklere sebep olmasına karşıyız. Bu konuyla ilgili yapılması gereken adil yaptırımların gündeme gelmesinden yanayız. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işidir. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir huyumuz yok. Fenerbahçe'nin genel kurulu, kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"7 Nisan'da oynanması gereken Süper Kupa finaliyle ilgili karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Galatasaray, Türk futbolunun hayrı için, Türk futboluna faydası olacak her kararın arkasında durur."

"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Vakfımızın içinde çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşlarımızdan birisini seçeriz."

"DİLEĞİM, BU OLAYIN MİLAT OLMASI"

"Olayların olması, bu seviyeye gelmesi en önemli konu. Buraya nasıl geldik değerli arkadaşlar? Geçmişten bugüne söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar vuku bulmuştur. Her iki camiaya da olaylardan dolayı geçmiş olsun diyorum ama bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi hepimizi endişelendirmektedir. Sıhhatli ve adil bir çözüm bulmanın tek yolu, sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum... Bugüne nasıl geldik? Buna bakmak lazım. Dileğim, bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması."

TORREIRA VE MUSLERA SÖZLEŞMESİ

"Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler."