İtalya Milli Takımı’nda Francesco Acerbi kadrodan çıkarıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan Inter-Napoli maçında rakibi Juan Jesus'a Irkçılık yaptığı iddia edilen Francesco Acerbi, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

ACERBI'NİN YERİNE MANCINI

İtalya Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 yaşındaki Interli futbolcu Acerbi'nin yerine Roma'da forma giyen Gianluca Mancini'nin kampa davet edildiği kaydedildi.

İTALYA'NIN PROGRAMI

İtalya, 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile hazırlık maçı yapacak.