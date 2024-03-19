Trabzon yerel medyasında öfke: Provokatörler

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Fenerbahçeli Oosterwolde'nin saha içindeki sevinçte yaptığı (yandaki fotoğraf) oltayla balık avlama hareketinin olayların fitilini ateşlediğini belirtti.

Kuzey Ekspres Gazetesi, "Şapkadan rezillik çıktı" başlığını atarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun fotoğraflarını kullandı ve "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elinde oyuncak oldunuz" ifadesini kullandı.

Günebakış,"Provokatörler" başlığını atarak, "Fenerlilerin saha ortasında toplanıp sevinmesi, taraftarı çileden çıkardı" dedi.

Karadeniz Gazetesi TFF'ye tepki göstererek, "Provokatörler amacına ulaştı… İstifa et TFF ve MHK" başlıklarını attı. Son Nokta, hakeme tepki göstererek, "Meler böyle istedi" dedi.

Taka, "Son gol öncesi faulü vermedi" ve "Şapkadan çıkan tavşan" başlıklarıyla yaşananları okuyucularına aktardı.



CEZA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK



TFF, olaylı maçla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Kurulu, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin sevk edilmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübe, yaşanan olaylardan dolayı para cezası, saha kapatma ya da seyircisiz oynama cezası çıkabileceği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'de taraftarların saldırılarına karşılık veren Osayi, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de PFDK'ya sevk edileceği kulislerde konuşuluyor. Buradaki önemli detay; talimatın 45. maddesi uyarınca sevkler yapılıyor. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek. Bugün sevklerin, perşembe günü cezaların açıklanması bekleniyor.



FIFA: ÜZÜLDÜK!



Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara FIFA da kayıtsız kalmadı. Futbolun bir numaralı kuruluşunun başkanı Gianni İnfantino yaptığı açıklamada, "Süper Lig maçının ardından karşılaşılan şiddet kesinlikle kabul edilemez, üzüldük. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki bu kadar insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende olmalıdır. İlgili makamlara, Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin yaptıklarından hesap sorulması için sesleniyorum" ifadesini kullandı.