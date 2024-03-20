Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görev değişimi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Emre Topoğlu'un yerine göreve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes Efendioğlu getirilirken, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü vekaleten yürüten Ömer Altunsoy'un yerine ise Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır atandı.

Dr. Enes Efendioğlu kimdir?

Dr. Enes Efendioğlu, aslen Batı Trakya- Gümülcine'li bir ailenin 2 çocuğundan biridir. Eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, doktora düzeyinde çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Eğitimi sırasında ABD'de Wisconsin Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında çalışmış ve sonrasında Harvard Tıp Fakültesi McLean Hospital'da araştırmacı olarak bulunmuş ve çalışmalar yürütmüştür.

2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu, ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık oluşturan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

16 Kasım 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Makam oluru ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Efendioğlu, 31 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu göreve asaleten atanmıştır. Aynı zamanda Ağustos 2022 itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Başkanlığı görevini de yürüten Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin (CDEJ) Fransa'da yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Enes Efendioğlu'nun bu göreve seçilmesiyle Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği seviyesinde temsil edilmiş oldu.

Doç. Dr. Veli Ozan Çakır kimdir?

1980 yılında Akçakoca'da dünyaya gelen Veli Ozan Çakır, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü mezunudur. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Çakır, spor sosyolojisi alanındaki doktora tezini 2014 yılında tamamlamış, 2018 yılında da spor bilimleri temel alanında 'doçent' unvanı almıştır. Çakır, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri, bilimsel kongrelerde sunulmuş sözlü ve poster bildirileri bulunan Çakır'ın "Spor Sosyolojisi" ve "Sporun Sosyolojik Temelleri" isimli iki adet kitabı yayınlanmıştır.

2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmaya başlayan Çakır, Spor AŞ Organizasyon Müdürlüğü ve Spor AŞ Tesisler Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kurucu kadrosunda genel koordinatör olarak görev almıştır.

2004 - 2008 yılları arasında Dünya Satranç Federasyonu Okullarda Satranç Komitesi üyeliği, 2013-2016 yılları arasında ise Avrupa Masa Tenisi Birliği Asbaşkanlığı görevinde bulundu. Satranç, masa tenisi, atletizm ve futbol branşlarında görev aldı. Satranç antrenörlüğü yaptı.

2017 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakır, 2018 yılında Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığına seçilmiştir. Çakır, bu görevlerinin yanı sıra İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı sıfatıyla da görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Veli Ozan Çakır; çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca, Rusça ve Fransızca bilmektedir.