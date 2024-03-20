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Giriş Tarihi: 20.3.2024 07:50

TFF, PFDK sevklerini erteledi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

TFF, PFDK sevklerini erteledi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevklerini erteledi. Olaylı maçın görüntülerinin incelenmeye devam edildiği öğrenildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, incelemelerini tamamlayamadığı için olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini dün yapamadı.

TFF kaynaklarından alınan bilgilere göre; "Bu iş basit değil, çok sayıda fotoğraf ve görüntü var. Hepsini tek tek inceliyoruz. Sevkleri aceleye getirmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

PFDK'ya sevklerin en geç yarın açıklanması bekleniyor. Sevklerin ardından Disiplin Kurulu'nun da hafta sonuna kadar toplanarak olaylı maçın faturasını keseceği öğrenildi. Bu arada diğer kulüplerin sevkleri ise açıklandı.

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TFF, PFDK sevklerini erteledi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...
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