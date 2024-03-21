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Giriş Tarihi: 21.3.2024 14:17

Joe Worrall, Beşiktaş'taki geleceğine karar verdi

Joe Worrall, Beşiktaş’taki geleceğine karar verdi

Beşiktaş'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı İngiliz stoper Joe Worrall, siyah beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ten kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Joe Worrall, takımda düzenli olarak forma şansı bulamadı. Beşiktaş 3'ü lig biri kupada olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkan Worrall, 270 dakika sahada kaldı.

Necip Uysal'la girdiği forma rekabetinde geride kalan İngiliz stoper, bu duruma rağmen Siyah-Beyazlı takımla yoluna devam etmek istiyor. Tecrübeli stoper, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymek istediğini iletti.

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Joe Worrall, Beşiktaş'taki geleceğine karar verdi
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