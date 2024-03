İbrahim Üzülmez’den Mert Hakan Yandaş’a tepki: Misafir gelmiş bir kulübenin önünde o kadar hareketler yapılır mı?

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine takımın son durumu, Fenerbahçe maçında yaşananlar ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Takımın başına geldikten bugüne kadarki olan süreci değerlendiren Üzülmez, "3 maçlık süreç içerisinde Konyaspor ilk maçımızdı ve beklentilerimizin uzağında performans gösterdik. Konyaspor maçında oyun içerisinde istediğimiz şeyi ortaya koyamadık. Oyuncularımız da bunu kabul ediyorlar. Sezon başından beri belki de en kötü maç olarak dillendiriyorlar. Ondan sonra oyuncularımızla daha fazla zaman geçirdik, daha fazla çalışma imkanımız oldu ve Fenerbahçe ile İstanbulspor maçlarında saha içerisinde olağanüstü işler yaptık. Hem taktiksel anlamda hem mental anlamda hem de rakibi analiz etme anlamında oyuncularımla beraber çok güzel şeyler sergiliyoruz. Fenerbahçe deplasmanına herhalde 55-60. dakikaya kadar rakibe şut imkanı vermeyen Pendikspor vardı. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettik ve puan ya da puanlarla çıkabileceğimiz bir deplasmandı ama olmadı. Bazen istediğiniz gibi ortam oluşmuyor, bazen hakemlerin etkisi oluyor. Geçen hafta İstanbulspor maçı vardı. Geçiş oyununu çok iyi oynayan bir İstanbulspor'un en az pozisyona girdiği maç olarak değerlendiriyorum. Demek ki rakibi iyi analiz ediyoruz. Çok güzel dokunuşlar yaptık. Mental anlamda biraz sıkıntı yaşamış bir takımı ayağa kaldırdık. Oyuncularımız bizi yavaş yavaş benimsediler. Takımdaşlık kimliğini ön plana çıkarmaya çalıştık. Şu anda milli takım arasını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu çıkışı Samsunspor deplasmanında da devam ettirmek istiyoruz. Biz inanıyoruz, İstanbulspor maçıyla beraber bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcımı devam ettirmek istiyoruz. Futbolseverlerin sempatisini kazanan bir Pendikspor ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"PUAN BARAJININ 44-45'İ BULABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ligdeki durumları hakkında konuşan 50 yaşındaki teknik direktör, "Bir-iki hafta önce 41'leri dillendiriyordum ama şimdi rakiplerin de puan kazandığını düşünürsek 44-45 puan olabilir. Düşme hattındaki takımların birbirleriyle oynayacağı müsabakalar var. 44-45'i bulabileceğini düşünüyorum. Bizim açımızdan bakıldığında 4 ya da 5 galibiyet bizi belki de ligde tutacaktır. Kolay mı? Tabii ki de kolay değil. Samsunspor maçı, Başakşehir maçı arkasından Galatasaray deplasmanı, bu maçlar kolay değil ama zaten bu zorlukları kolaya çevirmek için geldik. Ben inanıyorum. Konyaspor maçı haricinde Fenerbahçe ve İstanbulspor maçıyla beraber yavaş yavaş dikkatleri çeken bir Pendikspor var. Beklentimiz şu andaki bulunduğumuz konumdan bir an önce çıkmak. Yukarıya çıkmak için de maçlar kazanmak gerekiyor. O kıvılcımı da yaktık. Puan barajının 43-44-45'i bulabileceğini ve bu anlamda da kazanacağımız gereken 4-5 maçın da bizi ligde bırakacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"SÜPER LİG'İN HAVASI ÇOK FARKLI"

Pendikspor'dan teklif geldikten sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine İbrahim Üzülmez, "Süper Lig'den teklif geldiği zaman çok fazla şartlar aramıyorsunuz. Alt ligde çok başarılı maçlarım var, şampiyonluklarım var, doğru yaptığımız işler var. Tabii üst ligle, alt ligi karşılaştırdığınız zaman çok seviye farkı da olduğunu düşünüyorum. Bize başkanımızdan böyle bir teklif geldiğinde, takımı analiz ettiğimizde, takımda kaliteli oyuncular olduğunu, özellikle ofansif anlamda üretken olduğunu ve bu oyuncularla beraber bir sinerji yakalayacağımızı düşündüm. Bu takımı ligde bırakmak için üstümüze düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirirsek, 'Bu takımla tarih yazarız' dedim. Ben o inançla geldim. Oyuncularıma da bu inancı aşılamaya çalışıyoruz. Onlar da bizim isteğimizi, karakterimizi anlamaya başladılar. Biz bu anlamda Süper Lig, Pendikspor, kadro kalitesine baktık ve burada başarabileceğimiz şeylerin olduğuna inandık ve bu teklifi kabul etti. Heyecanlandık, en son 2-3 sene önce Süper Lig'de çalıştık. Süper Lig'in havası çok farklı olabiliyor. Buradaki rekabetin içerisinde olmamız gerektiğini her fırsatta söylüyorum. İnşallah bu rekabetten de güçlü bir şekilde, çok çalışarak çıkacağız" şeklinde konuştu.



"MİSAFİR GELMİŞ BİR KULÜBENİN ÖNÜNDE O KADAR HAREKETLER YAPILIR MI?"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadıkları Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili ise Üzülmez, "Üzgünüm onu söyleyeyim. Öz eleştiri yapmamız lazım. Futbolun bütün paydaşlarının öz eleştiri yapması lazım. Herkes kendi takımı üzerinden yorumlar yapmaya çalışıyor. Böyle bir açıklama yaptığım için üzüntülüyüm. Ben de öz eleştirimi yapıyorum. Şapkamı önüme alıyorum, yakıştı mı yakışmadı mı? Bazen kendime de yakıştırmadım ama bize yapılanları da rakibe yakıştırmadım. Onu da konuşmak lazım. Doğru herkese göre tektir. Herkesin bunda suçu var. Medyasında, oyuncusunda, hocasında, taraftarında suç var. Peki nasıl bunu toparlayacağız? Ağır cezalar gelmesi lazım. Ağır cezaları da uygulamak lazım. Takım üzerinden fanatiklik yaparsak x bir takım hata yapıyor, öbür takım şu hatayı yaptı, şu kadar ceza verilmesi gerektiğini söylüyor ama o hatayı bir, iki sene önce kendisi de yapmış. O videolar da ortaya çıkıyor. Kendi takımına ceza verilmesini istemiyor ama rakibine ceza verilsin diyor. O zaman burada o doğruyu bulamazsınız. Kendine ayrı yorumlarsan rakibi düşman olarak görüp ona ayrı yorumlarsan bu olaylar devam eder. Önce hakkaniyetli olacağız. Kendi öz eleştirimi yapıyorum, 'Ne gerek var İbo' diyorum ama misafir gelmiş bir kulübenin önünde de o kadar hareketler yapılır mı? Orada bize hak versinler. Fenerbahçe büyük camia. Fenerbahçe, Pendikspor'u yener tabii ki, Fenerbahçe zaten favoridir. Ama benim de verdiğim bir emek var. Emeğin heba edilmesini istemiyorum. Oyuncularım gayret gösteriyor. 1 hafta boyunca burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada bize de saygı duyulması gerekmiyor mu? Bazı medyadaki insanlar, bizi de ön plana atmaya çalışıyor. Arkadaşlar herkes kendine baksın. Ben öz eleştiri yapıyorsam siz de yapın. Bize yapılanları görerek doğru bir analiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Üzüntülüyüm, böyle bir olay olmasın. Bundan sonra olmasın. Bunun olmaması için herkes şapkasını oraya koyarsa, cezalar gelirse, cezalar ağır olursa, cezalar yaptırım içeriyorsa ve o cezalar uygulanıyorsa bu olaylar çok daha minimuma iner. Cezalar x bir takıma farklı, b bir takıma farklı olursa nasıl toparlayacağız. Benim Fenerbahçe camiasıyla ilgili bir şeyim yok ki. Ben gelmişim, Pendikspor'da kendimizi göstermeye çalışıyoruz. İnsanların çalıştığımızı görmesini istiyoruz. Fenerbahçe, Pendikspor maçında her zaman favori zaten ama biz orada aslanlar gibi mücadele ettik. Bu görülmedi, onu dediler, bunu dediler. Misafir gelmiş teknik adam, yedek kulübesine de o hareketler olmasaydı. Onu da konuşalım, onu da eleştirelim. Orada da yanlışa rağmen savunursan o zaman doğruyu nasıl bulacağız. Avrupa'da futbol ileriye gidiyor, biz geriye gidiyoruz, niye? Hepimiz sorumluluk alalım, konuşalım, istişareler edelim. Bir şekilde sünger çekmek lazım. Olaylar devam ederse daha bu futbolu nasıl yukarıya taşıyacağız. Eleştiri olacaktır. Ben kendi içimde yapıyorum. Çünkü bazen olmaması gereken şeyler. Oradaki üzüntüm benim verdiğim emek, takımımın ortaya koyduğu direnç, karakter görülmedi. Görülmemesine istinaden böyle fevri bir açıklama yaptım. Bu olaylar her statta oluyor. Ankara'da, Trabzon'da oluyor yarın başka bir yerde olacak. Bu olayların olmaması için ağır cezalar çıkması gerekiyor. O cezaların da uygulanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.



"BANA CEZAYI VERİYORSA KİM OLURSA OLSUN CEZAYI VER O ZAMAN"

Cezaların verilmesi ve aynı zamanda uygulanması gerektiğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, "Ortada bir ceza varsa, federasyonun cezayı sümen altına itmemesi gerekiyor. Cezayı İbrahim Üzülmez yaptıysa, İbrahim Üzülmez ceza alacak. Ben mesela hakeme itiraz ederken çizgiyi geçmişim, adrenalinin yüksek olduğu ortamda haberim yok. Bana kırmızı kart verdi. Ben geçen hafta İstanbulspor maçına çıkamadım. Bana cezayı veriyorsa kim olursa olsun cezayı ver o zaman. Orada kulüp, forma, isim ayırt etmeksizin o cezayı alması lazım. İnsanlar o da cezayı bilerek o adımı atmaması lazım. Federasyonun olayın üzerine gidip, cezaları yerine getirmesi gerekiyor" dedi.



"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN KAFADA FARKLI SENARYOLAR OLUŞURSA FUTBOL O ZAMAN DÜZELMEZ"

Sosyal medyanın etkisiyle söylemlerin sertleştiği bir dönem olduğunu ifade eden Üzülmez, "Teknik adamlar, oyuncular çok fazla bir şey yapamıyor. Onun herkesin söylemlerine de dikkat etmesi lazım. Ben bundan sonraki süreçte olması gereken şey futbolu ayağa kaldıracaksan herkesin iğneyi kendisine batırması lazım. Benim takımım şampiyon olmak için her yol mübahtır anlayışı içerisinde bunu yaparsan o yılan yarın gelir seni sokar. Eğer samimi olursak, öz eleştiri yaparsak, hatalarımızdan dersler çıkartırsak, burada futbolu ön plana çıkartmak için, futbolun güzelliğini anlatmaya çalışıyorsak, burada o zaman futbolla ilgili art niyetimiz olmayacak. Şampiyon olmak için şuradan şunu yapalım, buradan bunu yapalım diye kafada farklı senaryolar oluşursa futbol o zaman düzelmez. Düzelmesi için de hepimizin taşın altına elimizi sokmamız lazım. Bu anlamda herkese düşen görevler var. Başta federasyon, kulüp başkanları, bizler, oyuncular, tribünler bu anlamda taşın altına elini sokup, futbolun boğulmaya başlandığı bir ortamda o sudan çıkarıp, futbolu kurtarmamız lazım. Futbol artık reytingi olan bir sektör. Bu reytingimizi Avrupa'da rekabet ederek yaşayalım. Avrupa'daki başarılarımızı konuşalım. Buraya gelen yabancı oyuncuyu da kendimize benzetiyoruz. Dürüst adam, temiz adam 6 ay, 1 sene sonra bizden daha şey oluyor. Onun için burada o Avrupa rekabeti içerisinde takımlarımızı konuşalım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da oynadığı zaman ay-yıldız formayı temsil ediyorsa hepimiz ona destek verelim. Biz o konularda da birlik olamıyoruz. Orada bile takımlarımızın kaybetmesini, kötü olmasını istiyoruz. Biz bu rekabeti Fair-Play duyguları içerisinde yaşayalım ama bu rekabeti yurt dışında başarılara da taşıyalım. Bugün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kadro maliyetlerine baktığınız zaman muazzam paralar var. Ben bu oyuncuya bu parayı verdikten sonra benim Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmem lazım" değerlendirmesinde bulundu.



"MONTELLA İLE ÇOK GÜZEL BİR JENERASYON VAR"

A Milli Futbol Takımı için de konuşan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Montella ile çok güzel bir jenerasyon var. Hoca karakteri ortaya çıkmaya başladı. Baskılı orta oyun ortaya koydular, bireysel anlamda çok yetenekli oyuncularımız geldi. Almanya'da da zaten taraftarımız da çok olacak. Güzel bir sinerji olduğunu düşünüyorum. Milli takımımız ile ilgili taraflı, tarafsız herkesin şu anda destek verdiğini de görüyoruz. Önceki dönemlerde bu kadar değildi. Kimse milli maç izlemiyorum diyordu. Şimdi herkesin keyif aldığı, başarıya giden yolda herkes üstüne düşen desteği vermeye çalışıyor. Belki de Şenol hocanın Kore'de yakaladığı jenerasyon, bu jenerasyon onun kadar olur mu Almanya'daki maçlara bakacağız. Yetenekli ve kaliteli oyuncular var" şeklinde konuştu.



"THIAM ORUÇ TUTUYOR, HİÇBİR ANTRENMANI DA AKSATMIYOR"

Senegalli futbolcu Mame Thiam'ın çok karakterli bir futbolcu olduğunu ifade eden İbrahim Üzülmez, "Çok karakterli bir kardeşimiz. Takımdaki oyuncularımız güzel karakterli oyuncular. Zaman zaman mental anlamda sıkıntılar yaşasa da özellikle takıma geldiğimizde bireysel dokunuşlarımla, onlarla konuşmalarımızda, onlara yardım etmemizin ne kadar önemli olduğunu kendileri idrak ediyor ve bizlere dönüşleri iyi. Thiam da bu anlamda bizim önemli bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Bazen oruç tutuyor hiçbir antrenmanı da aksatmıyor. Antrenmanlarda da sonuna kadar veriyor. Ben kendisinden memnunum. Tabii onun da, Umut'un da gol atmasını istiyorum. Ofansif anlamda bu oyuncuların en önemli görevlerinden birisi takım savunmasına destek verirken, skor üretmede de önemli oyuncular. Onların saha içerisindeki mücadelesinden memnunum. Takıma konuşarak verdiği coşkulardan memnunum. Planlarımıza bağlı kalmalarından da memnunum. Sadece skor üretmede şu anda yapamadılar, Samsunspor maçıyla beraber inşallah başlayacaklar. Şu süreç içerisinde ortaya koydukları performanslarından dolayı da çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri de sahiplendiler, destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE MAÇINDA YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Son olarak bazen anlaşılamamaktan dolayı üzüntüsünü dile getiren Üzülmez, "Bizim işimizle ön plana çıkmamız gerekiyor. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Futbolculuk dönemimizde hep çalışkan bir oyuncu imajı vardı, insanlar bizi o imajla bizi benimsediler. Teknik adam olarak da onu yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe maçında da o anlamda yanlış anlaşıldığım için üzüntülü olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah futbolu yukarıya taşımak için ben de İbrahim Üzülmez olarak elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.



22.03.2024 10:50:51 TSI

