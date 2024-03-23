19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Hırvatistan'ı 2-1 yendi. Varazdin şehrinde Gradski Stadion'da oynanan mücadelede milli takımın gollerini 5'inci dakikada Engin Efe Poyraz Yıldırım ve 10'uncu dakikada Emre Uzun kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 50'nci dakikada Zlatan Koscevic'ten geldi.

Grubun diğer maçında Romanya, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından son oynanacak grup maçlarının skorlarına bakılmaksızın 19 Yaş Altı Milli Takımı, 15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlıların Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı TFF Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da tribünden takip etti.

Eröğüt ve Altıntop mücadelenin sonunda Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma başarısı gösteren millileri tebrik etti.