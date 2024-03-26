Barış forvete Arda ortaya

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da bugün oynanacak Avusturya karşılaşmasında ilk 11'de değişim de bekleniyor. Macaristan'ayenildiğimiz müsabakaya göre başta kale olmak üzere neredeyse tüm mevkilerde farklı isimler sahada olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, kadroya davet ettiği isimlerin tamamını görmek istediği ve Avusturya karşılaşmasına da bu nedenle farklı bir ilk 11 ile çıkacağı öğrenildi.Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın sakatlanıp milli takımdan ayrılmasının ardından forma Mert Müldür'ün olacak. Merih Demiral'ın da stoperde Samet Akaydın yerine şans bulması bekleniyor.Salih Özcan'ın bu maçta Hakan Çalhanoğlu'na orta sahada eşlik edeceği ve ön tarafta da Arda Güler'in sahaya çıkacağı bilgisi alındı.