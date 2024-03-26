Son dakika haberi: Milliler, Avusturya deplasmanında! Montella’nın ilk 11’i belli oldu

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında özel maçta A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya konuk oluyor. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız.

AVUSTURYA: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.