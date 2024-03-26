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Giriş Tarihi: 26.3.2024 21:40 Son Güncelleme: 26.3.2024 22:03

Son dakika haberi: Milliler, Avusturya deplasmanında! Montella'nın ilk 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Milliler, Avusturya deplasmanında! Montella’nın ilk 11’i belli oldu

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında özel maçta Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detayları...

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında özel maçta A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya konuk oluyor. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız.

AVUSTURYA: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

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Son dakika haberi: Milliler, Avusturya deplasmanında! Montella'nın ilk 11'i belli oldu
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