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Giriş Tarihi: 28.3.2024 13:52

Mauro Icardi, gözünü o rekora dikti: 3 gol daha atarsa...

Mauro Icardi, gözünü o rekora dikti: 3 gol daha atarsa...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, bu sezon da attığı gollerle takımın skor yükünü çekmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla gözünü o rekora dikti...

Neredeyse her maçta skor katkısı yapan Mauro Icardi, Galatasaray'ın en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Arjantinli yıldız, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer futbolcu konumunda.

EN SKORER DÖNEMİNE GİRECEK

Bu sezon 23 gol, 11 asist yapan Icardi, 3 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirmiş olacak.

INTER'DE 36 GOLLÜK KATKI

Arjantinli golcü 2014-15 yılında Inter'de 27 gol ve 9 asistle toplamda 36 gole katkı sağladı.

3 GOL DAHA ATARSA...

Mauro Icardi, Galatasaray ile 3 gole daha katkı vrmesi durumunda kariyerinde bir sezonda en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşamış olacak.

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Mauro Icardi, gözünü o rekora dikti: 3 gol daha atarsa...
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