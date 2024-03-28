Mauro Icardi, gözünü o rekora dikti: 3 gol daha atarsa...

EN SKORER DÖNEMİNE GİRECEK

Bu sezon 23 gol, 11 asist yapan Icardi, 3 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirmiş olacak.

INTER'DE 36 GOLLÜK KATKI

Arjantinli golcü 2014-15 yılında Inter'de 27 gol ve 9 asistle toplamda 36 gole katkı sağladı.

3 GOL DAHA ATARSA...

Mauro Icardi, Galatasaray ile 3 gole daha katkı vrmesi durumunda kariyerinde bir sezonda en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşamış olacak.