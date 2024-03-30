Hakim Ziyech’in restoranı Leonardo Di Caprio’yu solladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, futbol dışında iş hayatında da aktif bir görünüm sergiliyor.

Faslı futbolcunun sahibi olduğu Londra'daki restoranı, ülkede yapılan bir değerlendirmede üst sıralarda yer aldı.

3. SIRADA YER ALDI

Hakim Ziyech'in sahibi olduğu Shoreditch bölgesindeki Taco Taco isimli restoran, Britanya genelinde aralarında Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Pep Guaridola gibi ünlülere ait en iyi 25 mekan listesinde yer aldı. Wealth of Geeks'in, Google'daki puanlamaların ortalama toplam yüzdesine göre oluşturduğu sıralamaya göre yıldız futbolcunun restoranı %67.13 mükemmellik puanıyla üçüncülükte yer buldu.

GUARDIOLA 20. SIRADA

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın sahibi olduğu mekan da listede yer aldı. Katalan futbol adamı, Manchester şehrinin merkezinde King Street'teki İspanyol restoranı Tast ile 40.53 puanla 20 numarada gösterildi.

GARY NEVILLE-RYAN GIGGS ORTAKLIĞI

Manchester'daki işletmeler arasında en yüksek puanı ise eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville ile onun Manchester United'dan takım arkadaşı Ryan Giggs'in mekanı aldı. Genel sıralamada 6. olan Old Trafford yakınında ortak sahibi oldukları mekan %62.87 mükemmellik puan topladı.

Listede restoranı bulunan ünlüler ve sıralama şu şekilde:

* Ian McKellan

* Charlotte Church

* Hakim Ziyech

* Adam Rickitt

* Andy Murray, Kim Murray

* Ryan Giggs, Gary Neville

* Neil Morrissey

* James Blunt

* Guy Ritchie

* The Libertines

* Ed Sheeran

* Jennie McAlpine

* Elizabeth Hurley

* Rick Astley

* Idris Elba

* Stuart Broad

* Jodie Kidd

* Lewis Hamilton, Leonardo Di Caprio

* Barry Horne

* Pep Guardiola

* Robert De Niro

* Gavin Henson

* Liam Fray

* Gareth Bale

* Robert De Niro

(Milliyet)