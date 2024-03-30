SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da ayrılacaklar netleşiyor

Önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, transferlerin bir bölümünü sezon bitmeden takıma kazandırmak amacında. Bordo-Mavili ekipte, takımdan gidecek ve gelecek oyuncular anlamında büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda planlarını yapan Fırtına, hedefini belirledi. İlk anlaşmanın Borna Barisic ile yapılması beklenirken, Hırvat sol bekle söz kesildi. Stoper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine mutlaka oyuncu almayı planlayan Bordo-Mavililer'de, görüşmeler erkenden başladı. Önemli noktalardan biri ise seneye 12'ye düşecek olan yabancı kontenjanı...

AVCI'NIN PLANINDA YOKLAR

Öyle ki kiralıktan dönecek isimlerle birlikte sezon sonu itibarıyla Fırtına'nın 13 yabancı futbolcusu bulunacak. Bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor. Eldeki isimlerden Filip Benkovic zaten kiralık. Nicolas Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Taxiarchis Fountas kesinlikle planlamada yer almıyor. Farklı takımlara kiralanan Maxi Gomez, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.

ONUACHU BELİRSİZ

Stoperde Stefano Denswil ile Joaquin Fernandez'ten birini göndermeyi planlayan Fırtına'da ana planda olması beklenen yabancılar; Thomas Meunier, Bastia Mendy, Edin Visca, Mislav Orsic, Trezeguet ve Enis Bardhi. Ancak özellikle Trezeguet veya Bardhi'ye iyi bir teklif gelmesi halinde, satılmaları yüksek ihtimal. Paul Onuachu'nun durumu belirsizliğini koruyor. 1 yıllığına Southampton'dan kiralanan Nijeryalı forvetten teknik heyet memnun. Ancak İngiliz ekibinin, bu transferde 10 milyon Euro'nun üstünde bir rakam beklentisi var. (Fanatik)